“In superficie sospeso“ di Ebuli

Nuovi appuntamenti letterari alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo 49 per il fine settimana. Il poeta e scrittore Alessandro Ebuli interverrà davanti al pubblico dei suoi lettori vecchi e nuovi per presentare il suo ultimo libro "In superficie sospeso": venerdì alle 18.30 sarà dialogherà con il giornalista e autore Diego Ballani per un viaggio in 22 racconti di fantasia in cui, con un’eco ispirata a giganti quali Bukowski e Carver, descrive la realtà dei sobborghi, i dilemmi esistenziali, la crudeltà e l’innocenza umane. Sabato 25 stesso orario, sarà la volta di "Ariete. Il racconto di un segno di fuoco", raccolta curata da Alan Thomas Bassi. Opera collettiva primo volume della collana Astrale; al suo interno, storie che si muovono fra coraggio, testardaggine, rinascita, determinazione: un viaggio ribelle in cui ciascun protagonista farà i conti con la propria natura e con le prove imposte dal fato, non senza indugiare in misteri al confine con la realtà.