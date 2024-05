In stato di ebbrezza e patente sospesa: per il conducente di un autocarro 9mila euro di multa

La Spezia, 29 maggio 2024 – Migliaia di euro di multa, revoca delle patenti: giornata intensa, quella di ieri, per la polizia locale spezzina.

Nel pomeriggio di ieri, durante un posto di controllo, il Nucleo motociclisti della polizia locale ha fermato un'autovettura che, da un primo controllo, sembrava solo sprovvista della copertura assicurativa Rc verso terzi, ma dì lì a poco gli agenti hanno accertato che al conducente era già stata contestata un mese prima la stessa violazione dai carabinieri, ragion per cui il veicolo stava circolando pur essendo sottoposto a sequestro.

Ecco quinti la contestazione e il relativo verbale che prevede una sanzione di 1.984 euro, nonché la revoca della patente e l'alienazione del veicolo per il trasferimento di proprietà al custode-acquirente. Poco dopo, è stato fermato un autocarro il cui conducente, all'atto del controllo, ha fornito agli agenti motociclisti una patente scaduta di validità e che da successivi accertamenti risultava sospesa dal 2023. Durante il controllo, dati i sospetti degli agenti riguardo l'alito vinoso del conducente, è stato sottoposto ad accertamento alcolemico da cui risultava essere in stato di ebrezza; al conducente venivano contestati verbali per un cumulo di quasi 9mila euro e verrà disposta la revoca della patente. Infine, sempre nella giornata di ieri è stato fermato anche un motociclo con il passeggero senza casco al quale è stata contestata la relativa sanzione sia a lui che al conducente e applicato il relativo fermo amministrativo.