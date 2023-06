In spiaggia all’insegna del comfort Ma stare al sole quanto ci costa!

Se Lord Byron e Mary Shelley scelsero di villeggiare proprio a Lerici, rimanendo incantati, un motivo c’è. Il comune del Golfo dei Poeti è una perla di rara bellezza che, ogni anno, riesce ad attrarre migliaia di turisti. E se per i residenti i mesi prediletti per godere della pace delle spiagge ancora poco affollate restano maggio e settembre... con l’estate iniziano ad arrivare i "foresti". Le calette nascoste ci sono, ma anche per chi, magari durante il week end, volesse godersi una giornata di mare all’insegna del comfort esistono diverse possibilità. Tra queste, a spiccare per posizione strategica e comodità da raggiungere con l’auto, c’è sicuramente la Venere Azzurra, dotata di un ampio parcheggio in cui è possibile posteggiare per l’intera giornata al costo di 10 euro.

Scendendo dalle scalinate che affacciano sul mare il primo stabilimento che incontriamo è l’Aloha Beach Club e, ad accoglierci con il sorriso è Imma De Boni, una dei titolari: "La stagione è partita leggermente più tardi rispetto allo scorso anno però non possiamo lamentarci. Il week end siamo pieni e abbiamo già diverse prenotazioni per i prossimi 15 giorni". All’Aloha Beach poter usufruire di una postazione dotata di un ombrellone, due lettini e una sedia da regista per l’intera giornata costa 30 euro. Lo stabilimento non dispone di cabine a uso personale, ma compreso nel prezzo c’è l’accesso allo spogliatoio dotato anche di fasciatoio, la possibilità di usufruire dei servizi igienici e della area dedicata ai giochi per i bambini. Per chi volesse gustare anche il pranzo in riva al mare il servizio di ristorazione dello stabilimento presenta più opzioni, dalle focacce ripiene (6 euro), ai primi di pesce (12-14 euro) sino alla frittura di mare (14 euro). Spostandosi invece in località Pozzuolo arriviamo a una delle spiagge più suggestive dell’intero comune.

Maestosa nella sua bellezza e affacciata a picco sul mare, la Baia Blu, rappresenta la coccola perfetta per chi vuole rilassarsi, ma anche passare una giornata all’insegna del divertimento. "Lavoriamo tanto con gli abbonamenti stagionali, ma lasciamo sempre alcune postazioni anche per i clienti giornalieri – ci ha spiegato il socio Valerio Campodonico –. A giugno il costo di un ombrellone e di due lettini per l’intera giornata è di 40 euro, mentre a luglio e agosto si sale a 50". Compresi nel prezzo anche l’accesso alle due piscine e a tutte le attività di gruppo (come l’acquagym) di cui dispone lo stabilimento, alla cabina, alle docce e ai servizi igienici. Possibilità di posteggiare l’auto nel parcheggio dello stabilimento per l’intera giornata al costo di 10 euro e di pranzare o cenare direttamente sul mare.

Elena Sacchelli