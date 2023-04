In sella a scooter rubato non dà la precedenza ai pedoni sulle strisce

Una pattuglia del nucleo decoro urbano della polizia locale mentre era impegnata in controlli su alcuni veicoli in stato di abbandono, giunta con l’auto di servizio nei pressi delle strisce pedonali all’incrocio tra via XX Settembre e via XVII Marzo, arrestava la marcia per cedere il passo ai pedoni che dovevano attraversare. In quel mentre, il conducente di un ciclomotore sfrecciava alla destra della pattuglia tagliando la strada ai passanti che dovevano bloccarsi, retrocedendo istintivamente, per non essere investiti. La pericolosa manovra attirava l’attenzione delle agenti di polizia locale che inseguivano il mezzo a due ruote, bloccandolo all’altezza di via dello Zampino. Alla guida del ciclomotore c’era un ventenne tunisino risultato privo di permesso di soggiorno e con a carico due provvedimenti della prefettura emessi poiché assuntore di sostanze stupefacenti, uno in particolare, proprio a seguito di un intervento del nucleo di polizia giudiziaria della locale.

Vista l’irregolarità dello straniero, che guidava senza patente in quanto mai conseguita, la pattuglia, dopo avergli notificato i due provvedimenti pendenti, richiedeva alla centrale operativa del Comando di viale Amendola di indagare per aver maggiori notizie su provenienza e proprietà del ciclomotore. I sospetti delle due agenti si rivelavano fondati poiché il proprietario del veicolo a due ruote, uno spezzino residente a Migliarina, si era recato giusto un’ora prima negli uffici della questura per sporgere denuncia di furto avvenuto sotto casa.

L’uomo, con non poco stupore, al suo ritorno a casa veniva raggiunto dalla polizia locale che gli riconsegnava il suo ciclomotore ancora in perfetto stato. La locale, completati gli accertamenti e fotosegnalato il tunisino, dato che era trascorsa la flagranza del reato di furto, formalizzava a suo carico la denuncia per ricettazione, che prevede la reclusione da due ad otto anni e la multa da 516 a 10.329 euro. A suo carico anche la denuncia per essere irregolarmente presente sul territorio nazionale e la verbalizzazione per aver mancato la precedenza ai pedoni e per l’illecito di guida senza patente, con sanzione da 5.100 euro; sul mezzo non veniva applicata la prevista sanzione accessoria del fermo amministrativo, essendo chiaro che il proprietario era del tutto estraneo alla violazione e che la circolazione era avvenuta contro la sua volontà.