In SARZANA 250 giovani volontari al Festival della Mente

Al via domani pomeriggio la tre giorni del Festival della Mente e ieri mattina al cinema Moderno di Sarzana si è svolta la consueta riunione plenaria con i volontari che partecipano a questa 20ª edizione. Sono circa 250 i ragazzi e le ragazze che comporranno la squadra dei volontari nei tre giorni della manifestazione, studenti e studentesse perlopiù provenienti dalle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di Sarzana (Parentucelli Arzelà), La Spezia (Capellini, Costa, Fossati-Da Passano, Mazzini, e Pacinotti) e della provincia di Massa Carrara (Da Vinci di Villafranca Lunigiana). Come tutti gli anni, saranno presenti anche numerosi studenti universitari, che porteranno il loro impegno e il loro entusiasmo contribuendo a creare un clima gioioso all’insegna dell’accoglienza e della condivisione. Arrivano da tredici atenei italiani di Bologna, Roma, Milano, Pavia, Pisa, Firenze, Genova, Parma e Torino, e da università internazionali, il King’s College di Londra e la Federal University of Bahia in Brasile.

"I 250 volontari non solo testimoniano il radicamento del festival sul territorio ma anche la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti di giovani appassionati di cultura che vogliono sviluppare coscienza critica e diventare parte attiva nell’organizzazione – spiega l’organizzazione –: per tre giorni si impegneranno ad accogliere i relatori, offrire supporto agli eventi, affiancare l’ufficio stampa, realizzare reportage fotografici, condividere i momenti salienti del festival sui social".