In rotta verso ’Le Signore del Palio’ Il libro sulla storia delle vogatrici

Una navigazione-abbraccio alle borgate quella scandita dalle schede che accompagnano ogni giorno, sulla rotta della disfida remiera, l’uscita de La Nazione e prologo del libro "Le signore del Palio" che racconta l’universo femminile della disfida. L’uscita in edicola della pubblica - in abbinamento gratuito come per le schede - è in programma il 4 agosto. Così Qn–La Nazione intende valorizzare il mondo rosa e fare memoria nel suo progressivo imporsi nella dinamiche del Palio. Un’operazione che gode del patrocinio del Comune della Spezia e del Comitato delle borgate. Questa e i contenuti del libro saranno spiegati martedì 1 agosto alle 19 nell’ambito del Blue Festival, alla radice del Molo Italia; interverranno Pierluigi Peracchini sindaco di Spezia, Maria Grazia vicesindaco e assessore al Palio del Golfo, Massimo Gianello presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli vice presidente del Comitato delle borgate, Luigi Caroppo vicedirettore de La Nazione, Selene Ricco. Moderano i giornalisti Roberta Della Maggesa e Matteo Marcello. Saranno presenti anche i partner che sostengono il progetto: Fondazione Carispezia, Camera di commercio, Cna, Coop Liguria, Latte Tigullio e Audio Progress.

Un gioco di squadra per consoldare la cultura del Palio del golfo nel suo procedere spedito verso il centenario. Così la possibilità di arrivare al giro di boa con una bella dotazione: schede e libro, appunto. Le tredici schede sono state realizzate per approfondire la storia delle 13 anime marinare del Golfo e conoscere gli equipaggi che parteciperanno alla 98ª edizione del Palio. Le cartelle sono stampate in formato 30x21, a colori su carta opaca, confezionate per ospitare la storia, le foto e gli equipaggi senior, femminili e junior che prenderanno parte alle sfide.