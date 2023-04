In rotta per la valorizzazione

Lo strumento principale che Difesa Servizi spa nell’ambito delle sue attività di valorizzazione è la sollecitazione del mercato tramite la pubblicazione di avvisi esplorativi finalizzati ad individuare operatori economico – culturali interessati. Così è successo per il Museo Navale della Spezia ma anche per gli altri presidi storico culturali delle forze armate: l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, il Museo storico della Fanteria, il Museo storico dei Granatieri. L’esito degli avvisi ha consentito di registrare un notevole interesse. La Società ha ricevuto diverse proposte di progetto da parte di importanti imprese che si occupano di valorizzazione museale. I progetti sono in corso di valutazione e sviluppo. Per il Museo della Spezia siamo già alla fase del bando. Difesa Servizi sta lavorando anche al rinnovo della gara di affidamento per la gestione del Museo Storico della Marina Militare di Venezia che sarà pubblicato a breve e aggiudicato nel primo semestre 2023. La gestione economica e la valorizzazione del museo storico navale della Marina Militare a Venezia, si può definire - secondo Difesa Servizi - un caso di successo, con l’augurio che lo stesso accada per quello della Spezia, col carico già di 30mila visitatori dell’anno, con incassi di poco inferiori a 100mila euro.