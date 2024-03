In rosa 7 camici su 10. Boom nella chirurgia

È un bilancio positivo quello emerso dall’analisi del numero di professioniste attive nella sanità ligure, dove su 28mila dipendenti più del 70 percento – superando quota 20 mila – sono donne. Una crescita costante che riguarda anche l’affermazione femminile in ruoli apicali e la chirurgia, ambito in cui il rapporto tra uomini e donne negli ultimi anni è cresciuto arrivando a essere di 1 a 1. Altra buona notizia che arriva dalla Regione in ambito sanitario è quella relativa al recupero delle liste d’attesa: da lunedì saranno a disposizione oltre 120mila prestazioni - ecografie, risonanze magnetiche, raggi e tac - che, grazie a un finanziamento regionale di 7,4 milioni di euro e alla manifestazione d’interesse indetta da Alisa, il privato accreditato garantirà ai cittadini liguri. "Il contributo del privato accreditato – ha commentato l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – è fondamentale e va ad aggiungersi alla mole di prestazioni che vengono garantite e ogni anno incrementate dal sistema pubblico, anche alla luce di una domanda sempre più crescente. I numeri pubblicati nei giorni scorsi dal Mef confermano infatti che la Liguria è tra le regioni dove la trazione pubblica è maggiore. Se l’assegnazione di prestazioni ai privati è in media al 20.3% a livello nazionale, per la Liguria la percentuale si ferma all’11,9%". "Nel prossimo mese – ha aggiunto il presidente Giovanni Toti - assegneremo con circa 35 milioni di euro prestazioni aggiuntive anche per chirurgia di media e bassa complessità. Chi accusa la Regione di voler svendere la sanità pubblica continua a fare opera di bieca propaganda". Ad entrare nel dettaglio, fornendo i dati sulle prestazioni aggiuntive che a partire da lunedì il privato accrediterà ai cittadini liguri ci ha pensato la direttrice amministrativa di Alisa, Daniela Troiano che ha ricordato che "verranno messe a disposizione oltre 48milla ecografie, 37mila rx, 17mila risonanze e 17mila tac".

E.S.