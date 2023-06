In principio fu Alfidio Il toponimo dal patrizio

Un’occasione per ricostruire le radici più antiche del Fezzano. E’ la prospettiva aperta a seguito dei primi step di scavi nell’area del campo sportivo che, con la scoperta di mura di epoca romana, aiuta a dare contezza del toponimo Fezzano. "E’ di sicura origine romana e deriva da fundus Alphidianus, cioè proprietà di un padrone di nome Alfidio" dice Gabriella Reboa, fezzanotta, studiosa della storia del territorio e animatrice dell’Associazione Posidonia. Le sue convinzioni hanno un solido ancoraggio: porta al compianto professor Paolo Emilio Faggioni, che fu preside delle scuole medie delle Grazie. "L’aggettivo Alfidianus - scrisse Faggioni - si muta nel toponimo medioevale Alfethano (1052), Alfizano (1056) e Fezano (1176). Nella pronuncia dialettale il toponimo è o Fesàn con l’articolo". "Fin dal II secolo a.C. quando, vinti i Liguri Apuani, i Romani si spinsero a nord, il golfo, specialmente nella parte occidentale, divenne luogo di insediamenti e ville signorili" spiega Reboa richiamandosi anche un documento del 1799 studiato dallo stesso Faggioni. Si tratta di una relazione del parroco del Fezzano del 1799, don Nicola Merani. "Accenna a resti - rileva la studiosa rilanciando l’argomentare di Faggioni - rinvenuti nella zona dove attualmente si trova il campo sportivo. Nel 1920 questi resti furono barbaramente spazzati via a seguito dei lavori di sterro che la società Ansaldo fece eseguire nella piana del Fezzano (l’Artiglié) per costruirvi un cantiere navale che poi troverà invece successiva collocazione al Muggiano". Lo storico Ubaldo Mazzini, chiamato ad esaminare questi resti prima della loro distruzione, li attribuì a magazzini annonari. "Nella relazione del Parroco però si legge anche di resti di "bellissimi lastricati di pezzetti di marmi di colori diversi e rari", il che fa pensare piuttosto all’esistenza di una villa signorile" rileva Reboa. E’ probabile che questi mosaici fossero stati ricoperti da sedimenti e per questo motivo non furono visti dal Mazzini. E’ altrettanto probabile che tracce di questi "bellissimi lastricati" siano ancora sepolte sotto la spianata del campo sportivo. "Secondo alcuni passaparola con innesco a rivelazioni di persone decedute da tempo - è sempre Reboa che parla - alcuni frammenti colorati che lasciarono pensare ad antichi mosaici furono localizzati oltre 100 anni fa nell’area dove più recentemente è stato costruito il parcheggio". Anche in quel caso la Soprintendenza effettuò scavi preliminari in profondità ma non emerse nulla.