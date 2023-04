In piedi sul davanzale della finestra di cucina minaccia di lanciarsi

Quando sono arrivati i poliziotti della squadra volante, l’hanno trovata in piedi sul davanzale della finestra di cucina, con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Sono stati momenti drammatici l’altro pomeriggio al Canalatto per una donna non più giovane che aveva manifestato propositi suicidi. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme e non sarebbe la prima volta che accade. Assieme alla polizia sono arrivati subito sul posto anche i vigili del fuoco con l’autoscala. Gli agenti della volante hanno parlato con la donna, l’hanno rincuorata e convinta a scendere dal davanzale, mentre i pompieri erano pronti ad intervenire.