In piazza Verdi con coltelli e taser Due minorenni finiscono nei guai

In piazza Verdi armati di coltelli a serramanico, uno sfollagente telescopico di grosse dimensioni, una pistola taser lancia dardi a impulsi elettrici e un pezzetto di hashish. A tradirli, alla vista degli agenti della polizia di stato, è stato il nervosismo di due dei sette ragazzi che componevano il gruppetto. Vano anche il loro tentativo di allontanarsi dalla piazza. A un controllo effettuato il primo, un sedicenne residente fuori comune, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico a scatto. Il secondo, un quindicenne residente alla Spezia, veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico, di cui uno bilama e a scatto, un coltello a ‘farfalla’, uno sfollagente telescopico di metallo di grosse dimensioni, e una pistola Taser lancia dardi ad impulsi elettrici, funzionante e pronta all’uso, nonché di un pezzetto di sostanza stupefacente del tipo hashish. I due minori sono stati accompagnati in Questura e riaffidati ai rispettivi genitori.