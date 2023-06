In partenza la marcia ‘Uno sguardo sul Golfo’ L’associazone Asdi ricorda Marco Coletti

L’Ansdi, Associazione nazionale Sdi Marina, con la collaborazione di Pro loco Le Grazie e dell’associazione Forza e Coraggio, organizza oggi alle Grazie, con partenza alle 8.30, la seconda edizione della marcia ‘Uno sguardo sul golfo’, valida anche come secondo memorial ‘Marco Coletti’. Si tratta di un’attività ludico motoria non competitiva, che si svilupperà su due tracciati: uno di 8 chilometri e uno di 13. Il via sarà proprio davanti alla sede della Forza e Coraggio in piazza Caduti della Libertà. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando i numeri 338 9885293 (Bernardo) e 338 7862022 (Giuseppe).