In migliaia in città per il Pride "Le diversità arricchiscono"

Erano oltre quattromila nella parata, ma tantissimi altri hanno seguito il colorato corteo, che ieri ha attraversato il centro città tra mille colori. L’arcobaleno della seconda edizione del ‘La Spezia Pride’, porta con sé – con una grande scritta in uno dei carri – un messaggio chiaro: ‘Il Pride è politica’. "Il Pride è questo, è lotta è rivolta, è manifestazione pacifica, ma ferma e inarrestabile – dichiara Valentina Bianchini di Raot - Rete anti omofobia e transfobia, organizzatrice insieme a Cgil, Arci, Nonunadimeno e Uds – attraverso la quale imponiamo i nostri corpi e la nostra voce per esigere il diritto di esistere". Ogni carro la propria musica, le proprie varietà. "Abbiamo diversità e non differenze – dice Francesca Sivori di Arci La Spezia – . Nessuna differenza è accettabile perché le differenze producono disuguaglianza. La diversità invece unisce ed arricchisce tutti". Pensa anche alle lotte per il lavoro e la pace, Luca Comiti di Cgil: "Non vorremmo più sentir parlare della fantomatica ‘ideologia gender’, dietro la quale si nasconde solo l’omolesbobitransfobia di chi ne parla: è venuta l’ora di abbandonare l’uso di parole che, come in una lapidazione mediatica, colpiscono violentemente la vita delle persone, è venuta l’ora di dire forte e chiaro che le persone e le loro vite non sono un’ideologia". Vogliono una scuola più inclusiva dall’Unione degli studenti: "Nelle nostre scuole queste soggettività non conformi sono presenti e devono essere rispettate e sostenute da insegnanti e compagni, e dalla scuola tutta e non invisibilizzate". Infine, rivendicano una cura collettiva come pratica politica da Nudm: "Non possiamo più accettare la violenza sistemica che ci vuole isolate, indifferenti o marginalizzate che esploda la rabbia e si moltiplichino spazi di liberazione e autodeterminazione che germogli la resistenza transfemminista queer".

Marco Magi