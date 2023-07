In marcia su Genova per il medico di base

Cittadini esasperati: nasce il comitato per la salute pubblica che in agosto ’marcerà’ su Genova. La direzione di Asl 4 – raccontano – non ha dato risposte sui disservizi della medicina di base per cui, con il consigliere comunale Mauro Rattone e in testa, la popolazione si mobilita. "Si è riunito uno spontaneo comitato di cittadini – dice Rattone – che vuole risposte adeguate e tempestive sulla medicina di base garantita dalla legge". Lo studio del medico, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto per i suoi iscritti per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana. "Dal momento del pensionamento di uno dei due medici di zona si è aperto un “buco” di copertura oraria che sta perdurando da oltre 6 mesi e che ha procurato parecchi problemi alla cittadinanza – spiega il consigliere –. C’è chi ha avuto un anziano malato e non ha potuto essere visitato a domicilio. Una situazione che non vede ad ora soluzioni". Sono state le mancate risposte alle varie lettere inviate a far infuriare i cittadini, dopo le promesse di tamponare provvisoriamente la situazione in attesa dell’arrivo del medico assegnato in via definitiva. Il Comitato ha già deciso una forma di protesta che sarà attuata dopo agosto contro l’Asl4 e l’assessorato regionale "sordo alle istanze, troppo occupato a deviare sul privato la sanità. Protesteremo in corteo da Chiavari a Genova, chiedendo ciò che dovrebbe essere minimale in una società civile. Manterremo il sit-in sino a che l’assessore non ci riceverà".