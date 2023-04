In Liguria depressi 2 adulti su tre

In Liguria due adulti su tre presentano una sintomatologia depressiva e ansiosa, con tassi di incidenza più alti della media nazionale, e un aumento della spesa lorda in antidepressivi di circa 1,6 milioni di euro dal 2017 al 2021. Il dato emerge dal Report 2023 redatto dall’Ordine degli psicologi della regione. Inoltre, chi si rivolge alle cure primarie, nell’80% dei casi, riceve solo una prescrizione di farmaci senza alcun tipo di intervento psicologico, mentre "nel lungo periodo la psicoterapia sarebbe lo strumento più efficace ad evitare ricadute depressive". Una persona su tre, prosegue il report, ha vissuto negli ultimi anni almeno uno stress acuto, come la morte di una persona cara, e diversi tipi di stress cronico. I giovani sono i più colpiti: si percepiscono più soli e più degli adulti hanno sofferto per i provvedimenti di isolamento sociale attuati negli anni di emergenza Covid-19.