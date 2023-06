In freezer 2.390 domande di alloggi Comune e Arte studiano le mosse

Una quiete (apparente) prima della tempesta. Questa va messa in conto ma ancor prima va evitata avendo a cuore il bisogno primario della casa sofferto da migliaia di cittadini poveri e disagiati. E’ questo l’obiettivo del Comune della Spezia e di Arte (l’Agenzia regionale per i territorio che attua le scelte politiche sulle regole di assegnazione) dopo il colpo di spugna della Corte costituzionale al requisito dei cinque anni di residenza previsto dalla legge regionale – sul punto temporale cassata – e le polemiche montanti di cui abbiamo scritto ieri.

"Stiamo lavorando congiuntamente con Regione ed Arte per valutare la strada migliore da percorrere per rispondere alle esigenze degli spezzini nel più breve tempo possibile. Ci adegueremo ad una sentenza che dobbiamo applicare anche se non riteniamo condivisibile: il requisito introdotto dalla legge regionale aveva lo scopo di far prevalere il diritto dei bisognosi del nostro bacino d’utenza" dice stringato l’assessore comunale delle politiche abitative ingoiando il rospo. Il presidente di Arte Marco Tognetti spiega con approccio tecnico: "Preso atto della sentenza, sono state da subito avviate le necessarie verifiche amministrative e legali per valutare complessivamente gli effetti della stessa sugli atti amministrativi consolidati e in corso di istruttoria. Insieme con gli Uffici Comunali ci stiamo adoperando per la corretta applicazione della decisione della Consulta, con l’obiettivo di dare risposte certe e nel più breve tempo possibile, a quanti hanno i requisiti per poter accedere ad alloggi sociali". Sul come però si naviga a vista. Tanto più che la Regione si è limitata a fornire indicazioni scontate per il futuro: nei prossimi bandi, niente requisiti temporali al di là di quello della residenza. Non può che essere così. Anche se c’è chi, come il segretario del Sunia Cristiano Ruggia, è perplesso: "Per il futuro meglio una legge che una delibera di giunta".

Una cosa è certa: è finita nel freezer la procedura aperta nel 2020 e finalizzata a dare forma alla nuova graduatoria di aspiranti assegnatari a vecchi alloggi (quelli che vanno gradualmente rendendosi disponibili) e nuove case popolari (in costruzione e in progetto di essere edificate) nel Comune della Spezia. I numeri danno contezza del fenomeno e della bomba sociale che potrebbe esplodere se le risposte non arrivassero in tempi compatibili con la capacità di sopportare le lungaggini. Sono 2390 gli aspiranti assegnatari che hanno fatto domanda nel termine previsto del 30 dicembre del 2021. Persone che, con riferimento al regolamento votato a maggioranza dal Comune che ha posto il paletto della discordia, all’epoca erano residenti alla Spezia. Facile immaginare cosa possa pensare chi all’epoca non aveva il requisito rivelatosi ora inesistente. L’impugnazione della graduatoria, anche qualora dovesse essere rimodulata ripescando chi aveva fatto domande forzate, è da mettere in conto, col suo corredo di spese legali e lungaggini giudiziarie sullo sfondo delle tensioni di una guerra tra poveri.

L’ipotesi di azzerare tutto e rifare un nuovo bando è a sua volta suscettibile di proteste vibranti da parte di chi forse, a motivo di condizioni economiche e di disabilità familiari, pensa di essere a tiro col coronamento del sogno della casa. Delle due l’una: andare avanti con la vecchia procedura da armonizzare col diktat della Consulta? Iniziare tutto da capo con un quadro di certezze (o quanto meno minori incertezze) riformulando un nuovo bando? In ogni caso la variabile tempo resta fondamentale per dare risposte prima che la bomba sociale esploda.

Corrado Ricci