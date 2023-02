In due rapinano un negozio, poliziotto fuori servizio ne blocca uno

Polizia

La Spezia, 13 febbraio 2023 – Un rapinatore bloccato da un poliziotto fuori servizio, un ladro e uno spacciatore denunciati. Anche in questo fine settimana si sono svolti mirati servizi di controllo del territorio della polizia spezzina con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria al fine di intensificare l’attività di prevenzione nelle principale aree del centro cittadino.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, un poliziotto della squadra volante, libero dal servizio, udiva distintamente delle urla provenire dalla zona dei parcheggi riservati ai taxi ubicati in via San Cipriano. Sul posto l’operatore notava a terra e dolorante il proprietario di un attività commerciale a lui nota che era appena stato derubato di due paia di scarpe dal suo negozio da due sconosciuti, uno dei quali, alla vista del poliziotto, si fermava senza opporre resistenza, mentre l’altro riusciva ad allontanarsi. Contemporaneamente è giunta sul posto personale della squadra volante che ha preso in consegna il 44enne cittadino extra-comunitario, già conosciuto alle forze di polizia in quanto già segnalato per reati contro il patrimonio,

Il commerciante ha riferito che una volta accortosi del furto dei due cittadini nordafricani all’interno della sua attività, ha cercato di fermarli, ma una volta fuori dal negozio è stato percosso da uno dei due che lo faceva cadere a terra procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni (come da referto del pronto soccorso), fino all’arrivo del poliziotto che riusciva ad interrompere l’azione del malvivente.

Il cittadino nordafricano è stato accompagnato negli uffici della questura e dopo gli accertamenti del caso è stato denunciato per rapina impropria.

Nella mattinata di sabato, una pattuglia della squadra volante ha invece, individuato un soggetto, con cappellino e cappuccio indossato, che alla vista dell’autovettura di servizio cercava di dileguarsi. Raggiunto e fermato, il giovane, un 21enne già conosciuto alle forze di polizia per i suoi precedenti, è stato trovato in possesso di circa 26 grammi di hashish che sono stati sottoposti a sequestro. Per questa violazione il giovane è stato quindi indagato per il reato di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella stessa mattinata, la centrale operativa della Questura ha inviato una volante al centro commerciale ‘Le Terrazze’; sul posto gli operatori di polizia prendevano contatti con il direttore di un esercizio commerciale che aveva provveduto a fermare un uomo, uno spezzino di 54 anni, che dopo aver prelevato ed occultato all’interno del suo giubbotto tre scatole sigillate contenenti della cuffie bluetooth, cercava di uscire dopo aver oltrepassato le casse. L’uomo è stato effettivamente trovato in possesso della merce sottratta del valore complessivo di circa 50 euro che è stata riconsegnata all’avente diritto, mentre il ladro è stato accompagnato negli uffici della questura ed indagato.

Nel complesso delle giornate dedicate al potenziamento dei servizi l’Ufficio prevenzione generale ha denunciato tre soggetti, altri due sono stati segnalati all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, oltre ad identificare circa 150 persone.