In coda per la ’Colazione del Sorriso’ "Tanti italiani senza fissa dimora"

Tutti i giorni toccano con mano le difficoltà di decine e decine di persone in cerca di una tazza di latte caldo o della possibilità di farsi una doccia,come avviene 365 giorni l’anno alla ’Colazione del Sorriso’ di via Roma. "I nostri volontari – spiega don Mirko Mochi della parrocchia Salesiana Nostra Signora della Neve – dalle 5.45 fino alle 8,30 offrono un ambiente caldo alle circa 40 persone che tutti i giorni vengono da noi. Negli ultimi tempi sono aumentati gli italiani sopra i 50 anni rimasti senza fissa dimora o con problemi familiari, così come sono tanti i giovani magrebini". Sulla stessa lunghezza d’onda l’analisi di padre Gian Luigi Ameglio dei frati francescani. "Il potere di acquisto delle famiglie si è ridotto così è aumentata la povertà".

Dal Vescovo Monsignor Luigi Palletti l’appello a sviluppare "una carità gli uni verso gli altri, fra noi, un aspetto che deve essere essenziale. E si può fare carità solo se si è poveri interiormente". A tessere le fila della vasta rete assistenziale è il direttore della Caritas Diocesana don Luca Palei che ha in primis ricordato l’importanza di "far partire la carità da noi per arrivare agli ultimi degli ultimi, un cammino che ci vede da anni sempre in prima linea, anche nell’accoglienza del nuovo gruppo di migranti arrivati al porto di Spezia con la Geo Barents".