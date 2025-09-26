In campo la Consulta: "Servono interventi"

Anche la consulta territoriale Trinità-Ponti di Ferro, presieduta da Giacomo Battistini ha deciso di farsi sentire. Nei giorni scorsi infatti l’organo consultivo ha inoltrato al Comune di Sarzana e ai suoi organi rappresentativi alcune istanze, chiedendo all’ente di rispondervi con assoluta tempestività. Tra queste, in primis, un’immediata ricognizione con agronomi delle piante presenti all’interno del quartiere. "Come risaputo- precisa il presidente Giacomo Battistini -nel recente passato alcuni rami anche di ingenti dimensioni, in via VIII Marzo e nei giardini dei palazzi Arte, sono caduti comportando da ormai due settimane l’interdizione dei giardini di via Caduti di Via Fani. Chiediamo che l’accesso venga tempestivamente ripristinato". Si richiede poi, "con assoluta tempestività – e comunque non oltre giorni 15 dall’invio –, l’immediata e definitiva soluzione dell’occupazione da parte di soggetti senza fissa dimora e dediti allo spaccio dell’oratorio della chiesa sconsacrata di via della Trinità". Altra istanza ad essere stata inviata al Comune è quella con cui si chiede di affrontare con serietà e urgenza il problema della scarsa sicurezza "causata anche dal continuo spaccio di sostanze nei dintorni dei palazzi Arte, nei dintorni di Via VIII Marzo e nelle adiacenze della Piazza Martiri della Libertà, con soggetti poco raccomandabili che si aggirano, ad ogni ora del giorno e della notte, indisturbati". Da ricordare che, solo pochi giorni fa, proprio a Trinità, è stata rubata una Fiat 500. Fatto che ha naturalmente determinato un crescente malumore fra la cittadinanza. Tra le richieste inoltrate dalla consulta di Trinità all’amministrazione Ponzanelli c’è infine quella di conoscere lo stato del bando per l’assegnazione del campo da calcio “Eumene Lodovici“ e delle relative pertinenze.

Elena Sacchelli