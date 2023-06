In busta 85 euro in più Per chi lavora al pronto

Siglato ieri mattina a Genova da Cgil, Cisl e Uil e dagli autonomi Fials e Nursing Up l’accordo per la distribuzione delle risorse previste dal contratto nazionale di lavoro della sanità pubblica, ossia l’indennità di pronto soccorso. In pratica l’intesa prevede lo stanziamento di 1.583.389 euro da ripartire tra i vari servizi territoriali. Al personale del pronto soccorso verranno erogati 85 euro mensili, compresi di arretrati. "Finalmente raggiungiamo un obiettivo fondamentale – hanno commentato Diego Seggi, Gabriele Bertocchi, Milena Speranza, rispettivamente Segretari Generali di Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl, – che riconosce al personale sanitario dei pronto soccorso la grande professionalità, lo sforzo quotidiano profuso in questi anni". Per l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, l’accordo sigliato ieri mattina nel palazzo della Regione Liguria – "è il raggiungimento di un importante accordo con i sindacati per la distribuzione di questa indennità...".

E aggiunge – "È un segno tangibile di riconoscenza per questi professionisti, uomini e donne, che durante il periodo Covid, ma non soltanto, hanno lavorato ben oltre l’ordinario. Tutto questo va nel solco della meritocrazia, di chi si è esposto maggiormente sul posto di lavoro : è un riconoscimento non solo economico ma anche morale". Ma tra le novità non c’è soltanto l’indennità al personale dei pronto soccorso. Nelle ultime ore, infatti, la Regione ha aperto un confronto con il ministro della sanità Orazio Schillaci e gli altri presidenti di Regione e Provincia Autonoma. "È stato un incontro proficuo – ha spiegato il presidente della Regione Toti – Alcuni temi sul tavolo sono complessi e non di facile soluzione, altri possono essere risolti rapidamente. Il ministro ha recepito l’esigenza di erogare in tempi stretti alle Regioni i fondi dovuti ma non ancora ristorati per quanto speso durante l’emergenza covid e per gli enormi aumenti dei costi dell’energia, oltre alla necessità di aumentare il Fondo sanitario nazionale ovvero le spese di salute sul Pil, oggi troppo basse. Dobbiamo poterci muovere rapidamente, con maggiore flessibilità e maggiori risorse, per i medici che producono e lavorano di più. Abbiamo bisogno di ragionare sulle mansioni e trovare personale". Tra gli argomenti trattati quello dell’apertura del numero chiuso sulle università "per far fronte alla carenza endemica di alcune professionalità, anche incentivando la vocazione per alcune specialità mediche".