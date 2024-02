Il Comune si illumina ma... molto di meno nel rispetto della filosofia del risparmio energetico che da anni fa parte delle politiche di risparmio adottate dall’amministrazione comunale di Castelnuovo. Per questo oggi Castelnuovo aderisce come in passato all’iniziativa nazionale ’Mi illumino di meno’ la campagna nazionale di sensibilizzazione sui consumi energetici promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2. Per questa edizione è stata organizzata l’iniziativa dal titolo "In biblioteca a lume di candela" con letture e attività laboratoriali a cura di Sonia Parodi. L’evento è rivolto a bambine e bambini di età dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa si svolge alla biblioteca civica comunale "Michele Ferrari" di via della Pace a tMolicciara con inizio dalle 20.30. La raccomandazione è quella di portare un cuscino, per stare più comodi mentre si ascolta e si leggono libri e storie. Per ulteriori informazioni è ancora possibile contattare il numero 328-8480095.