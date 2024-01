In aumento le truffe telefoniche . Settanta casi con vittime anziani. La polizia scopre uno degi autori

Telefonano a casa fingendosi rappresentanti delle forze dell’ordine o avvocati. Prendono di mira soggetti anziani e fragili, quasi sempre persone che vivono da sole. Dicono che il figlio o il nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale e che ha bisogno urgente di soldi.

Nell’ultimo anno si è registrato un incremento delle truffe telefoniche: oltre settanta i casi, molti dei quali sono stati scoperti dalla squadra mobile della questura della Spezia, con tre arresti e sei denunce di cui due per favoreggiamento.

L’ultimo truffatore denunciato per due episodi che si sono verificati lo scorso 18 novembre in città, è un 33enne campano smascherato grazie agli abiti che indossava e ad una cicatrice sotto l’occhio. E’ stato individuato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Napoli. Aveva preso di mira una spezzina di 84 anni che abita in centro. La donna aveva ricevuto la telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri perché la figlia aveva causato un grave incidente stradale. Per rendere più credibile la finzione, per pochi istanti passava al telefono una donna che piangeva, facendole credere si trattasse della figlia. Il finto sottufficiale diceva che per evitare l’arresto, avrebbe dovuto pagare una cauzione utilizzando tutto il denaro ed i preziosi che la donna aveva in casa. Raccolto il denaro ed i gioielli, l’anziana attendeva a casa l’arrivo della persona incaricata per ritirarli ma, quando suonava alla porta, per fortuna non apriva avendo nel frattempo maturato il timore di essere vittima di un raggiro.

Con analogo modus operandi veniva poco dopo, nel quartiere di Mazzetta, consumata una truffa nei confronti di una novantaduenne. Secondo il collaudato copione, il finto carabiniere la informava che il figlio aveva causato un grave incidente stradale con feriti. Subito dopo riceveva la telefonata da parte di un altro complice, un avvocato che con la scusa di dover pagare subito i danni per dissuadere i familiari del ferito a sporgere denuncia, invitava la vittima a consegnare ad un incaricato tutto il denaro ed i preziosi che aveva in casa. E l’anziana consegnava all’uomo che si era presentato sotto l’abitazione, 3.000 euro in contanti e diversi preziosi. Le indagini tempestivamente avviate dal dirigente della squadra mobile Alessandro Pescara di Diana consentivano grazie all’acquisizione di una serie di immagini tratte dalle telecamere di sicurezza cittadine, di identificare l’uomo incaricato a ritirare il denaro. La diramazione a livello nazionale delle immagini raccolte consentiva, dopo un paio di mesi, di identificare l’autore del reato. In ogni caso sospetto, contattare sempre e senza esitazioni il numero di emergenza “112”.

Massimo Benedetti