In arrivo venti daspo per i tifosi Trovati gli autori degli incidenti in occasione di Spezia-Verona

Sono ancora freschissimi gli scontri in centro città tra tifosi laziali e spezzini di venerdì pomeriggio, che bisogna riavvolgere il nasto e tornare ad oltre un mese fa, sui fatti accaduti prima e dopo la partita Spezia-Verona di domenica 5 marzo. Anche in quell’occasione c’erano stati degli incidenti e i nodi stanno per venire al pettine dei tifosi che ne erano resi protagonisti.

La digos della questura spezzina ha chiuso infatti le indagini e sono pronti oltre venti daspo, il divieto ad assistere alle manifestazioni sportive, per gli ultras dello Spezia e in misura minore anche per alcuni veronesi.

Un gruppo numeroso di ultras dello Spezia, prima della partita, aveva aspettato il transito dei minivan dei veronesi all’incrocio tra viale Amendola e via di Monale, prendendoli a sassate e bottigliate e spaccando alcuni vetri. C’è un filmato che documenta quanto accaduto, con il tempestivo intervento della polizia. Un gruppetto di tifosi si era rifugiato addirittura dentro al portone di un palazzo.

L’altro episodio con scontro fisico, era invece avvenuto dopo la partita in via Fiume alla Scorza e anche in quel caso gli autori erano stati immortalati dalle telecamere di sicurezza. E la digos ha proceduto all’identificazione di chi ha partecipato all’agguato. Un gruppo di cinque persone, tutti spezzini. Va detto infatti che i sostenitori del Verona non erano scesi in via Fiume per cercare lo scontro, ma per andare a comprare qualcosa al bar. Mentre il ’serpentone’ dei pullman e dei minivan dei tifosi ospiti veniva scortato da polizia e carabinieri verso la variante Aurelia, un minivan bianco in via Fiume, all’altezza con l’incrocio di via Monteverdi, si era fermato ed erano scese alcune persone per andare al bar. Un gesto rischioso, ma non motivato dalla volontà di creare incidenti. Il guaio è che i veronesi erano stati notati da un gruppo di supporters dello Spezia e aggrediti a cinghiate. Sono stati momenti concitati, prima che scattasse l’allarme e arrivassero in forze polizia e carabinieri sul luogo degli scontri. Gli aggressori avevano fatto in tempo ad allontanarsi, ma la telecamera all’incrocio hanno ripreso tutto e ora sono pronti i daspo.

Massimo Benedetti