In arrivo per la scuola nuove tende solari all’interno delle aule

La scuola della Pianta avrà delle nuove tende solari interne. Soddisfatto il consigliere comunale Oscar Teja che, su sollecitazione di numerosi genitori, aveva chiesto informazioni, attraverso un’interrogazione al sindaco Peracchini e all’assessore Cimino. "Cimino mi ha confermato – dichiara Teja – la predisposizione del budget per l’installazione delle tende nelle prossime settimane". La problematica segnalata era già nota agli uffici comunali. "Purtroppo la mancanza di apposite risorse finanziarie per l’acquisto delle tende, in sostituzione di quelle vetuste ed ammalorate tolte durante i lavori di riqualificazione – spiega Cimino – , non ha consentito l’acquisizione dei beni all’inizio dell’anno scolastico".