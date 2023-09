"In arrivo finanziamenti per sicurezza e tecnologia"

La prima campanella non è suonata solo per gli studenti, ma anche per i loro insegnanti pronti a loro volta a iniziare un nuovo anno scolastico. "E’ stato, come sempre, un inizio simpatico – esordisce Sofia Puccianti, insegnante di italiano e latino al liceo Costa – per me il primo giorno è sempre una festa, la scoperta di nuovi studenti e il felice incontro di quelli già conosciuti. La mia idea di scuola è quella di una grande avventura nella cultura, un continuo aggiornamento e il crescere insieme ai propri studenti. Purtroppo c’è sempre il problema delle cattedre scoperte, spesso proprio quelle di indirizzo che andrebbero, a mio avviso, pensate con largo anticipo". "Il primo giorno? E’ andata bene – dice Carla Costamagna, docente di spagnolo dello stesso liceo – i ragazzi erano tranquilli e sereni ma la ripercussione della carenza del personale personalmente l’ho già sperimentata con una supplenza proprio in mattinata". "Il precariato è una banale questione di costi – è convinto Nicola Pucci, professore di greco e latino – perché il supplente permette di risparmiare sullo stipendio dei mesi estivi. E’ una politica su scala nazionale. A tutti, del resto, farebbero comodo più docenti, più collaboratori in classi più piccole. Ma, come si dice, la coperta è corta".

A esprimere invece la sua soddisfazione per l’avvio dell’anno scolastico, grazie al lavoro svolto dal personale dell’ufficio scolastico della Spezia in accordo con la direzione generale, è stato il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale della Spezia Roberto Peccenini. Da parte sua, un grande incoraggiamento agli studenti e alle loro famiglie "per un buona partenza e un augurio per un anno scolastico ricco di nuovi apprendimenti e di amicizie significative. Quest’anno, con i finanziamenti del Pnrr – dice – ci saranno passi avanti nella messa in sicurezza dei locali scolastici e nelle dotazioni digitali di classi e laboratori, prende avvio inoltre, a partire dalle ultime classi, il sistema di orientamento attraverso la figura dei docenti tutor". Una delegazioni di studenti e docenti dell’istituto casini parteciperà il 18 a Forlì all’inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza del Presidente della repubblica, in rappresentanza di tutta la comunità scolastica spezzina. Alma Martina Poggi