Imprese soddisfatte ma tra i residenti sale la preoccupazione

Aziende soddisfatte, residenti preoccupati. A Ceparana, l’avvio dei lavori per la realizzazione del ponte destinato a collegare Val di Magra e bassa Val di Vara vede animi contrapposti. Da tempo gli abitanti delle zone del Giarizzo e di via Vecchia non nascondono inquietudine circa il rischio che il traffico dettato dalla nuova infrastruttura possa sconvolgere la tranquillità delle zone residenziali.

"Già con la realizzazione del casello autostradale abbiamo subito un aumento del traffico di auto ma soprattutto di mezzi pesanti, il rischio è che possa ulteriormente crescere con il nuovo ponte" è il refrain che da settimane echeggia nelle aree residenziali di Ceparana più prossime alle nuove infrastrutture. Un rischio che il vicesindaco di Bolano Paolo Adorni però minimizza, sottolineando come il nuovo ponte migliorerà la situazione: "È vero che oggi la situazione non è delle migliori, in quanto tutto il traffico collegato all’A12 passa in via Vecchia e nel centro urbano, ma la realizzazione della bretella andrà a risolvere i problemi di viabilità interna di Ceparana. É prevista infatti la realizzazione di nuova viabilità che connetterà il nuovo ponte con la rotatoria all’ingresso del paese (c’è il progetto commissionato dalla Provincia, in attesa di un finanziamento; ndr). Così, tutto il traffico in entrata che deve raggiungere località diverse dal territorio comunale, non transiterà più dal centro urbano". Soddisfazione invece le aziende. Per il presidente di Confindustria, Mario Gerini, si tratta di "un’infrastruttura viaria attesa da decenni. Otre a rappresentare un miglioramento fondamentale in termini di viabilità, risponde alle necessità di perseguire una dotazione infrastrutturale moderna ed efficiente, determinante per il miglioramento della vita della collettività e delle attività economiche. Un progetto che ha una valenza strategica per il futuro, che rappresenta l’ascolto delle istanze e delle sollecitazioni rivolte alle amministrazioni locali. Confindustria e Ance La Spezia portano avanti da tempo l’idea che la nostra provincia debba avere la capacità, superando le logiche campanilistiche e di schieramento, di porre al centro dell’attività politico ammnistrativa una visione del futuro sociale ed economico del nostro territorio inteso come area vasta".

Soddisfatta anche Confartigianato, che col responsabile categorie Nicola Carozza sottolinea che il nuovo ponte "aumenta la rete infrastrutturale e gli investimenti sul territorio" ma al tempo stesso evidenzia che "per molti imprenditori associati gli attuali flussi di traffico si indirizzino principalmente verso il capoluogo, il porto, il terminal crociere e verso Genova. Rappresenta una priorità essenziale la riqualificazione della strada del Buonviaggio con una parziale rettifica delle curve che garantisca una rapida penetrazione nell’area del Felettino e delle Terrazze".

Matteo Marcello