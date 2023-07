Imprese, è il tax free day Fisco in calo ma non tanto

LA SPEZIA

Un osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese. A fare la fotografia il centro nazionale di Cna che partendo dal presupposto che imprenditrici e imprenditori meritino un fisco più leggero, rileva che l’anno scorso la tassazione media sulle imprese è scesa al 52,7% grazie alla deduzione Imu del 100%, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef, tutti interventi sollecitati da anni dalla Confederazione. La pressione fiscale così è scesa di 7,5 punti percentuali e si è ridotta anche la distanza tra i comuni più virtuosi e quelli dove il peso delle tasse è maggiore, da 16 punti a 11,3. Alla Spezia raggiunge il Tax Free Day l’8 luglio dopo 190 giorni di lavoro per pagare i tributi e 175 da lasciare ai consumi famigliari. Il Comune capoluogo di provincia è 45° nella classifica nazionale sui 114 comuni analizzati. Il Total Tax rate è al 52%. A livello nazionale Bolzano resta al primo posto con un total tax rate pari al 46,7% mentre all’ultimo posto tra i capoluoghi di provincia c’è Agrigento con il 58%. Le differenze nella tassazione dipendono dalla Tari e dalle rendite catastali che non sono allineate ai valori commerciali. Anche se la pressione fiscale è scesa resta comunque elevata. A Bolzano l’impresa deve lavorare fino al 18 giugno per pagare il socio Stato mentre ad Agrigento è necessario sgobbare fino al 30 luglio. "Il lavoro svolto dal Centro Studi nazionale di Cna è riconosciuto come un approfondimento puntuale e utile – commenta il Presidente Cna La Spezia Davide Mazzola –. Quando si fanno considerazioni statistiche alla tassazione generale e contributiva il campione preso a riferimento è 60 dipendenti e 23 milioni di fatturato, mentre per il nostro centro studi il modello è di 5 dipendenti 500mila euro, un parametro maggiormente corrispondente alla media italiana dove il 98% delle imprese sono piccole e medie. A livello generale il dato sta migliorando: dal 2018 ad oggi abbiamo guadagnato un mese e il Tax Free Day è passato dal 6 agosto all’8 luglio. Ma si deve pur sempre considerare che abbiamo una media di 190 giorni di lavoro dedicati al pagamento delle imposte".

E aggiunge: "Come Cna proponiamo spunti per guardare a una fiscalità che sappia premiare le piccole medie imprese con una prospettiva diminuzione della tassazione sulle imprese individuali e sul lavoro autonomo, eliminando così anche disparità di trattamento fiscale con i lavoratori dipendenti; con premialità per l’efficienza con riduzioni automatiche all’aumento del reddito rispetto agli Indicatori sintetici di Affidabilità ISA... In riferimento alla provincia spezzina, siamo consapevoli che la tassazione comunale incide solo del 14% rispetto ai tributi nazionali, richiamiamo l’attenzione al tema dei rifiuti e al loro conferimento e alla generazione dei costi d’impresa correlati". "Siamo anche consapevoli che talvolta non spendere sia un modo per risparmiare – ha concluso Angelo Matellini direttore di Cna – ma evitare investimenti precluda sviluppi futuri. Riteniamo che i redditi debbano avere stessa tassazione a prescindere della tipologia del contribuente e che se un imprenditore investe nella propria impresa debba averne dei benefici"