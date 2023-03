Imprese, bisogno di manodopera che... non c’è

In Liguria le imprese hanno difficoltà a trovare il 45,2 per cento della manodopera. Il dato emerge da un’elaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato su dati Unioncamere-Anpal, sistema informativo Excelsior dedicato alle difficoltà di reperimento del personale da parte delle Mpi. Le piccole imprese liguri, nel 2022, hanno avuto difficoltà a reperire ben il 43,2% delle assunzioni previste complessive. Per l’artigianato tale quota sale al 47,1%, valore superiore di 6 punti percentuali rispetto alle imprese non artigiane (41,1%). Addirittura durante il primo mese del 2023 le imprese liguri hanno avuto difficoltà a trovare il 45,2% della manodopera di cui avrebbero avuto bisogno. Il dato posiziona la Liguria appena al di sotto della media nazionale che è del 45,6%. "La difficoltà delle nostre imprese a reperire personale – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – è la conseguenza di una molteplicità di fattori: dalla crisi demografica al gap tra scuola e mondo del lavoro, dalla rivoluzione digitale fino alle nuove aspettative e propensioni, soprattutto dei giovani, nei confronti del lavoro. Per questo, la carenza di manodopera va affrontata con un approccio sistemico e coordinato, anche di tipo culturale, degli interventi di politica economica e delle misure per riattivare il mercato del lavoro".