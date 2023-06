Impegno al servizio degli altri Benemerenza alle Fiamme Gialle

Benemerenza di 2^ classe della Croce rossa italiana a cinque agenti della Guardia di Finanza della Spezia, in segno di riconoscimento per gli otto anni di collaborazione tra le Fiamme Gialle e i Giovani CRI nelle attività di sensibilizzazione volte alla prevenzione dell’abuso e della dipendenza da sostanze stupefacenti. A consegnare il riconoscimento il prefetto Maria Luisa Inversini e il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis. Dal 2015 ad oggi sono stati più di 2.500 gli studenti e oltre mille gli adulti coinvolti in iniziative di sensibilizzazione, sia all’interno delle scuole del territorio che nelle piazze. A ricevere le benemerenze il colonnello Benedetto Labianca, il maggiore Andrea Alessandro Annò, il luogotenente Diego Ignarro, l’appuntato Alfio Sebastiano Zarbano e l’appuntato Luca Rigano. "Grazie alla Croce Rossa e alla Guardia di Finanza per l’impegno che hanno messo in campo in questi anni – ha detto il prefetto – Desidero congratularmi con gli agenti per la recente operazione con la quale sono riusciti a sventare un ingente traffico di stupefacenti che coinvolgeva più province, compresa Spezia. Il traffico di droga esiste perché esiste la domanda di sostanze stupefacenti, ed è proprio sulla domanda che bisogna intervenire partendo dai più giovani.."

"Questa benemerenza è riservata a chi ha promosso gli ideali e le attività della Croce Rossa nel suo lavoro quotidiano – ha aggiunto il presidente De Angelis – Ci è sembrato un doveroso riconoscimento per la Guardia di Finanza, che in questi otto anni è sempre stata al nostro fianco nelle iniziative di sensibilizzazione dei più giovani. Una sinergia che ha dato ottimi risultati e che è destinata a proseguire e a rafforzarsi anche in futuro".