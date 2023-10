Imparare nei musei e nelle biblioteche. Eventi per bambini e famiglie

Prosegue domani alla Palazzina delle Arti ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano. Si inizia alle 16 con il laboratorio ‘Evviva la pubblicità’ organizzato per i bambini fra i 5 e gli 11 anni, e che ha una durata di circa un’ora e mezza. Cos’è la xilografia? È una tecnica di incisione molto antica, ma molto amata e diffusamente utilizzata dagli artisti del XX secolo per la creazione delle immagini per la pubblicità. Qual è dunque l’obiettivo del laboratorio? "Scegliamo un prodotto commerciale che amiamo – spiegano i promotori – e realizziamo una bella locandina per convincere tutti ad acquistarlo!". La prenotazione del laboratorio è obbligatoria al numero 0187 727220 o inviando una mail a barbara.viale@comune.sp.it o sigillo.museilaspezia.it. Il costo del laboratorio è di 5 euro a partecipante.