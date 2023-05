Ritorna l’English Summer Camp a cura di Aidea, per imparare l’inglese giocando, con docente madrelingua, Dai 6 ai 12 anni, disponibili 3 settimane, dal 19 al 23 giugno, dal 26 al 30 giugno, dal 3 al 7 luglio, al Pin - In Pineta. Per ogni settimana il contributo è di 70 euro (materiali inclusi). Il ritrovo è alle 8.30 alla sede di Aidea di via Persio 27. I genitori poi andranno a riprendere i bambini alle 13 direttamente al Pin. Info: 329 7462081 o mail a [email protected]

Inizia intanto domani, dalle 19 alle 20.30, il corso di public speaking per parlare in pubblico con efficacia ed espressività in molti ambiti (nei colloqui di lavoro, nell’insegnamento, nell’attività di vendita, nei dibattiti pubblici e altri) tenuto per cinque giovedì da Erika Pisacco.