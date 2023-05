Imparare a parlare in pubblico Corso di cinque lezioni con Aidea

Tutto pronto per il corso di public speaking organizzato da Aidea. Le lezioni sono rivolte a quanti desiderino perfezionare le proprie capacità di esposizione in pubblico, puntando su efficacia ed espressività. Competenze importanti in molti ambiti: nei colloqui di lavoro, nell’insegnamento, nell’attività di vendita, nei dibattiti pubblici e in tante altre occasioni. "Parlare in pubblico rappresenta una sfida dal punto di vista emotivo – spiega Erika Pisacco, che terrà il corso – ma attraverso tecniche e accorgimenti pratici, si possono superare con successo gli ostacoli". Si tratta di cinque incontri (tutti i giovedì, dal 1° giugno, dalle 19 alle 20.30, nella sede di Aidea in via Persio 27) ognuno caratterizzato da interazione tra parte teorica e parte pratica. Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 329 7462081 e 333 9503490 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]