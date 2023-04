"Immortalata a verniciare lo yacht di Elthon John"

Il suo è un compito delicato. Verniciare le parti interne ed esterne di un’imbarcazione richiede grande perizia, perché si interviene sia nelle fasi di costruzione che in quelle di manutenzione, completando il lavoro di assemblamento, ripristino e abbellimento dello scafo. Mary è in cantiere Riva Ferretti dal 2004 e ha svolto varie mansioni, dalla pulizia dei locali al montaggio degli accessori di coperta sino poi a diventare verniciatore. La sua busta paga si aggira tra i milletrecento e i millequattrocento euro al mese, non molto probabilmente per gli standard di precisione e di qualità che le vengono richiesti. La manodopera italiana del settore arredo legno ci è invidiata in tutto il mondo, perché non ha eguali. Come quasi tutti i mestieri artigianali del resto, iscritti nel dna del paese e in una storia che affonda le proprie radici nel Rinascimento. Una maestria nel plasmare forme e nel dar vita ai materiali che è unica, e che nessun colosso cinese può replicare, ma soltanto ammirare. Proprio per questa sua peculiarità il comparto tira, ma gli operai aspettano da tempo un rinnovo del contratto nazionale.

Mary come mai oggi è in piazza?

"Per chiedere un adeguamento salariale, fermo da troppo tempo. La crisi si fa sentire in tutte le famiglie, ci era stato promesso un’adeguamento per sostenere l’inflazione ma Federlegno fa marcia indietro. Non è accettabile".

Nella nostro provincia il settore legno-arredo si declina soprattutto nell’ambito nautico. Quali sono le caratteristiche del suo lavoro?

"Direi una sola parola, artigianale. Facciamo ancora quasi tutto a mano, per rispondere ai requisiti di eccellenza che i clienti che comprano le barche che costruiamo esigono. Pensi che prima del varo di un Riva Folgore, 88 piedi, sono stata immortalata mentre ultimavo gli ultimi passaggi di carteggiatura della carena. La foto è stata mandata al futuro proprietario per rassicurarlo sul buon andamento dei lavori. Proprietario che ho saputo poi essere Elthon Jhon. Un episodio analogo è accaduto quando è venuto in cantiere David Beckham, il famoso ex calciatore. Questo per far capire la levatura dei nostri clienti e quanto il made in Italy sia apprezzato nel mondo. Federlegno dovrebbe tutelare un patrimonio di risorse umane così qualificato e specializzato" Vimal Carlo Gabbiani