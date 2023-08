Immaginario Fumetti", Incontro con Bruno Testa a Sesta Godano"

‘Immaginario fumetti’ è un evento con protagonista Bruno Testa, per parlare di fumetti a grandi e piccini. Appuntamento all’Aia della Corte di Sesta Godano stasera, a partire dalle 21. L’incontro è organizzato dal Comune di Sesta Godano nell’ambito della Rassegna letteraria estiva. Testa, direttore editoriale e Sviluppo progetti speciali di Edizioni Astragalo, è fumettista per passione e art director per professione coltiva i suoi sogni e li realizza con storie, disegni e progetti nell’editoria per i ragazzi, frutto di una lunga esperienza lavorativa creativa maturata per aziende come Mattel, Clementoni, Rcs home video e De Agostini.