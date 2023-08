Imbarcazioni sulla bilancia E poi tutti a cena in centro

È uno dei momenti chiave del Palio del Golfo. Magari quello più tecnico e meno popolare, che non attira le masse, ma che può risultare decisivo. È la stazzatura delle imbarcazioni, attività che come di consueto viene svolta il sabato che precede il Palio. Ieri, a Largo Fiorillo, le operazioni si sono protratte per tutta la giornata, con il personale della sezione di attività canottaggio della Uisp che, coadiuvato dal comitato tecnico stazzatori – composto da docenti dell’Università di Genova e Promostudi, oltre che da un gruppo di studenti universitari – hanno passato ai raggi x tutte le 32 imbarcazioni che si daranno battaglia oggi nelle acque della Morin. Tutte le operazioni sono filate via lisce e con una certa serenità: anni addietro, tale appuntamento era stato foriero di tensioni e scontri tra le borgate. A guidare le attività, il coordinatore della sezione canottaggio della Uisp, Andrea Tarabella. "Si tratta di un momento forse più tecnico e specifico del Palio, strettamente connesso al rispetto delle norme del regolamento – dice Tarabella –. Vengono effettuate tutte le misurazioni e la pesa dell’imbarcazione, che deve essere obbligatoriamente 130 chilogrammi (e sono consentite due zavorre per raggiungere il peso limite), viene pesato anche il timoniere, che deve essere 45 chilogrammi: il regolamento non prevede tolleranze, ma per andare incontro alle borgate, abbiamo deciso di mettere a disposizione anche domani (oggi, dalle 15.30 sotto la tribuna centrale; ndr) la bilancia adibita al controllo delle zavorre e dei timonieri, così da fornire un’ulteriore possibilità di controllo".

Proprio il tema legato al peso e alle zavorre dei timonieri è stato al centro di discussioni durante le prepalio: diverse infatti sono state le squalifiche inflitte dalla giuria agli armi dopo che il peso della zavorra correttiva del timoniere era risultata non conforme. "Ci sono stati casi di poche centinaia di grammi, ma il regolamento è chiaro, e di conseguenza ci dobbiamo comportare così – dice Tarabella –. Ce lo hanno chiesto le borgate stesse, quando ancora l’attività stagionale non era partita: non è il caso di cambiarle in corsa". Una giornata, quella di ieri, che si è poi conclusa a… tavola, con la partecipatissima cena delle borgate. Centro storico della città vestito a festa e attraversato dai tavoli imbanditi, con poco meno di mille persone.

Matteo Marcello