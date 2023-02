Sono circa 1.500 le scuole liguri di ogni ordine e grado invitate a partecipare al primo programma strutturato dedicato all’economia circolare del vetro e alla sua sostenibilità: un progetto innovativo per sensibilizzare i più giovani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi, lanciato da Coreve, in collaborazione con H-Farm. Il Consorzio per il Recupero del Vetro ha infatti messo a disposizione dei docenti una serie di kit unplugged e digitali, sviluppati per essere utilizzati in autonomia, per la strutturazione di lezioni dedicate alla sostenibilità e all’economia circolare del vetro. Scaricabili gratuitamente dal sito di Coreve, i kit sono pensati per i diversi cicli scolastici, con contenuti e supporti educativi adatti a ciascuna fascia di età. Per la scuola secondaria di secondo grado previsto uno Startup Lab, sviluppato su un percorso di 4 ore di lezione in presenza durante l’orario scolastico. "In Liguria si raccolgono in media 43,5 kg di vetro per abitante, quantitativo superiore alla media italiana. Tuttavia, i risultati dello studio condotto da AstraRicerche a livello nazionale, secondo cui il 58,6% dei ragazzi tra i 14 e i 24 anni non conferisce gli imballaggi in modo corretto, evidenziano come ci sia ancora molto lavoro da fare" dichiara Gianni Scotti, presidente di Coreve.