Una piccola guida per difendersi dalle truffe. Il ‘Vademecum contro le truffe agli anziani’ è stato realizzato da Cna Pensionati La Spezia in collaborazione con la Polizia di Stato e con il Patrocinio di Regione Liguria, e viene già distribuito nelle sedi della Confederazione nazionale dell’artigianato e piccola e media impresa. "L’opuscolo è una guida semplice su come difendersi dai tentativi di truffe – commenta il questore Lilia Fredella – Il nostro consiglio agli anziani è di rivolgersi sempre alla Polizia di Stato e alle altre Forze dell’ordine per segnalare atteggiamenti sospetti o situazioni di pericolo". "L’attività di diffusione capillare sul territorio del vademecum vuole diventare anche strumento di autoprotezione e fornire occasioni di socializzazione" dicono il presidente dei Pensionati di Cna Claudio Pomodoro il presidente. Prossimo appuntamento di distribuzione del Vademecum il 20 aprile al Parco della Maggiolina.