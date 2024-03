Il Trio Maricanti oggi all’oratorio

Un evento interessante dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle donne è in programma oggi, a partire dalle 16, all’ex Oratorio ‘n Selàa di Tellaro. Nell’iniziativa a cura della Società mutuo soccorso di Tellaro e della Unione Sportiva Tellaro, si esibirà il trio Maricanti. Tre donne, tre voci accomunate dalla passione per il canto, vissuto come dono e occasione preziosa di contatto con la propria e altrui umanità. Il repertorio del concerto si compone di brani originali composti dalle stesse Maricanti e altri provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo, con un accento particolare sul Brasile. La varietà del repertorio, spaziando da atmosfere leggere e giocose a momenti di intensità poetica, ha permesso alle Maricanti di esibirsi in contesti diversi, tra cui festival, teatri, locali, chiese e luoghi immersi nella natura. Il trio è composto da Cristina Alioto, Mariella Melani e Anna Menchinelli. L’entrata è libera.