Il Trac Festival chiude i battenti con ’Kairòs’

Dato il grande successo di ‘Trac Festival’, l’offerta culturale si arricchisce con uno spettacolo di Teatro nelle Foglie, compagnia che ha messo a disposizione il proprio chapiteau per la manifestazione al Pin. Il 24 gennaio si è svolta l’ultima data dedicata al circo contemporaneo con la doppia esibizione di Circ Pistolet e Cirque de la Guirlande. I prossimi appuntamenti del festival, dedicati al teatro di ricerca, vedono Roberto Anglisani in ‘Giobbe, storia di un uomo semplice’ il 30 gennaio, Jacob Olesen in ‘Il cavaliere inesistente’ il 6 febbraio e ‘Unterwasser Theater Company’ in ‘Out’ il 14 febbraio, oltre a workshop e incontri dedicati alla formazione. "Un grande successo per questa prima edizione del festival che ci riempie d’orgoglio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Gli spezzini e non soltanto loro hanno mostrato grande entusiasmo per gli spettacoli proposti e questo conferma quanto la nostra città sia sempre più un punto di riferimento culturale che, negli anni, ha saputo innovarsi puntando sulla qualità e su una programmazione in grado di andare incontro ad un pubblico eterogeneo. L’obiettivo è di continuare su questa strada con iniziative che contribuiscano a rendere la nostra città un luogo ricco di esperienze e opportunità lungo tutto il corso dell’anno".

A conclusione di Trac Festival, la compagnia Teatro nelle Foglie, propone la propria versione del circo contemporaneo, con tre repliche dello spettacolo ‘Kairòs’ – uno spettacolo ad alta componente acrobatica – in programma venerdì 16 febbraio alle 21 e sabato 17 febbraio alle 16 e alle 19 nello chapiteau di Teatro nelle Foglie al Pin, con ingresso da via Mazzini. Per info sui biglietti inviare un messaggio WhatsApp al 347 362 0635.

m. magi