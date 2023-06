Il tour della formazione degli “Ora quattro” L’acoustic soul band dal pop al jazz fino al rock

La band degli ’Ora quattro’ annuncia tutti gli appuntamenti estivi, un tour che li vedrà impegnati in diverse location della provincia dove proporranno il loro viaggio nella musica, tra diversi generi musicali che spaziano dal pop, al blues, al jazz, al rock. Tutti i pezzi sono rigorosamente svolti dal vivo e riarrangiati in chiave acustica. Questi gli appuntamenti: sabato 17 giugno A tu bu bar, San Terenzo; 25 giugno bar Dalle Mura, Spezia; 7 luglio Arci Guernica, Arcola: 15 luglio Arci Nave; 20 luglio sagra del raviolo Croce Verde Arcola, Baccano; fine agosto festa di San Genisio, Romito Magra; 28 agosto alla Locanda Ameglia Alta. Il gruppo musicale è composto da Sabrina Brozzo (voce), Giuseppe Traversa (chitarra), Roberto Pagliari (basso) e Salvatore Salafia (percussioni), quattro amici appassionati di musica e con interessanti esperienze musicali alle spalle. Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina facebook ’Ora quattro’ (acoustic soul band).