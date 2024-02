Il Torino gioca a Lerici nella ’Viareggio Cup’

Il match fra Torino e i congolesi del Centre National Brazaville chiude oggi alle 15 la serie di match del girone eliminatorio della Viareggio Cup ospitati al campo sportivo ’Bibolini’ di Lerici. Per la 74ª edizione della più importante rassegna giovabile del mondo, quello di Lerici è uno dei campi principali: oltre alle 5 partite eliminatorie in programma ancora un ottavo di finale (martedì 20 febbraio alle 15) e uno dei quarti di finale, giovedì 22 febbraio sempre alle 15. Gol e spettacolo nelle partite fin qui disputate al Falconara già dal debutto con la vittoria dei nigeriani del Mavlon sull’Avellino per 4-1. In parità invece la sfida Galatasary-Lucchese (1-1), mentre gli australiani del Melbourne hanno battuto l’Ojodu City (Nigeria) per 3-2: la compagine australiana è guidata in panchina da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Alessandro Diamanti ex calciatore di serie A e nazionale azzurro. Ieri per l’ultima giornata dei gironi eliminatori a Lerici si è giocata Sassuolo-Lucchese, terminata 1-1.