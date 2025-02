Il Tino su quale territorio si trova?. La polemica dell’opposizione

"Il Tino è ancora del Comune di Porto Venere? Ad ogni questione spinosa, l’amministrazione comunale scompare meglio di Copperfield, ma l’assenza sul Tino è più grave delle altre". La polemica arriva dai consiglieri comunali della lista Portovenere Civica. " La sindaca Sturlese era l’assessore alla cultura di Cozzani e non si ricordano iniziative per la valorizzazione dell’isola, ma solo gli eventi organizzati con l’Ant di Filippo Beggi. Le varie iniziative alla Spezia e a Roma senza il Comune di Porto Venere confermano che il futuro del Tino sarà orchestrato da soggetti esterni al territorio, con gravi rischi per le strategie e le misure di conservazione contenute nel Piano di gestione della Zona speciale di conservazione ‘Tino e Tinetto’".