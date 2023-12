Il ’Testori’ all’attore. Jonathan Lazzini

Il premio ’Giovanni Testori’ parla sarzanese. Un nuovo importante riconoscimento quello ricevuto dall’attore Jonathan Lazzini nel corso della cerimonia che si è tenuta alla Sala della Balla di Castello Sforzesco. L’autore sarzanese diplomato all’accademia del Piccolo Teatro di Milano si è aggiudicato a parimerito con Giulia Asselta la quarta edizione del concorso ’Giovanni Testori’ nel centenario della nascita presentando un testo dal titolo ’Camaleonti. Trilogia’. Lazzini, prima di aggiudicarsi il premio, era già impegnato nella ricerca artistica su Testori grazie alla partecipazione alla Bottega Amletica Testoriana diretta da Antonio Latella.

Tra le motivazioni del premio "l’originalità e la profondità del tema e la sua tradzione in linguaggio scenico. Attraverso i monologhi di tre figure emblematiche l’autore intende rappresentare le contraddizioni, le tensioni e le violenze che hanno scosso il Novecento". Jonathan Lazzini si è diplomato all’accademia del Piccolo Teatro di Milano e oltre a diverse partecipazioni a rappresentazioni teatrali in importanti rassegne, reading e spot televisivi è sempre molto legato alla sua terra e spesso si dedica a iniziative che si svolgono a Sarzana e organizzate a associazioni e compagnie locali e spezzine. Proprio l’altra sera Lazzini è stato protagonista al teatro degli Impavidi di Sarzana della rassegna ’Profeti in Patria’ dedicata alle eccellenze del teatro, musica e danza della Provincia spezzina portando in scena lo spettacolo ’Paradiso perduto’.

m.m.