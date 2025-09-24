Il talento naturale di Patrick Baruzzo. Sul podio nel tiro con la carabina: "Ha iniziato per caso da dieci mesi"

"Il suo nome è Baruzzo, Patrick Baruzzo". La citazione Bondiana calza a pennello per il dodicenne arcolano Patrick Baruzzo che, come scopo nella vita, ha centrare gli obiettivi. Intanto quelli al bersaglio e, a quanto pare, in questo è un campione. Secondo classificato ai campionati nazionali di tiro a segno a Roma, il giovanissimo atleta sta dando notevoli soddisfazioni. E pensare che ha iniziato per gioco. Mentre tutti correvano dietro al pallone da calcio, altri sceglievano sport da contatto, Patrick, a casa di un amico, ha iniziato a tirare al bersaglio, così, in un giorno qualunque. Il primo centro, poi uno dopo l’altro, tanto che genitori e nonni sono rimasti sbalorditi: non aveva mai praticato. Una dote naturale che hanno intuito fosse da coltivare e lo stesso Patrick a espresso la sua volontà: "Mamma portami al poligono". E lì ha manifestato tutte le sue capacità.

A 12 anni, non ancora compiuti (il suo compleanno è il 4 ottobre), ha mostrato un’abilità straordinaria per un ragazzino. Cosa riserverà il futuro? "Per il momento si allena qua, con determinazione tre volte la settimana, studia a scuola con ottimi risultati e suona anche il violino, è faticoso ma tenace. Poi potrebbe frequentare l’Accademia di tiro a Bolzano", racconta la mamma Claudia, orgogliosissima come tutta la famiglia. Certo, è uno sport insolito, ma poi insolito perché? Perché tutti seguono il sogno dei calciatori e delle veline? C’è chi esce dal solco e diventa campione in altre discipline, non si può fare a meno di ricordare lo ’sciallo’ del turco Yusif Dikec che con la sua carabina, in pochi minuti, è diventato un mito e non sono servite donne e auto sportive fargli conquistare le prime pagine dei giornali. Se uno ci nasce.

Patrick, come molti adolescenti aveva iniziato a cercare uno sport che lo soddisfacesse, senza sapere che un giorno l’avrebbe trovato. In meno di un anno, "saranno si è no dieci mesi", precisa la mamma, ha già ottenuto il titolo di campione regionale e ora il secondo posto ai nazionali. Un ragazzino timido, introverso, ma nello sport quello che conta è raggiungere l’obiettivo e Patrick dimostra di avere la stoffa, ispirandosi a Niccolò Campriani, vincitore di tre medaglie d’oro. Rientrato a casa da Roma, ieri era concentrato a fare i compiti, purtroppo in Italia, per come è strutturata la scuola, è difficile conciliare studio e attività sportiva prima dei 14 anni. Ma anche dopo, molti incontrano qualche difficoltà. Al ritorno dalla Capitale è stato festeggiato da parenti, amici vicini di casa. "Patrick è chiuso, timido, diverso dai canoni imposti dalla società, questo sport mi dà speranza come mamma e a lui quella sicurezza che non ha nella vita quotidiana".

Cristina Guala