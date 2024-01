"Il taglio ci preoccupa: il Governo intervenga"

Il taglio dei fondi per gli affitti e morosità incolpevole è un tema dibattuto a Regione Liguria che intravede nel provvedimento un aumento delle richieste di alloggi Erp e Ers. "Come Regioni - ha spiegato l’assessore Marco Scajola - siamo preoccupati di fronte alla scelta del taglio del fondo affitti e morosità incolpevole: crediamo che questo porterà a ulteriori richieste di alloggi Erp ed Ers. Abbiamo necessità di investimenti anche da parte del Governo: siamo certi che si possano individuare risorse residue da reinvestire in tempi rapidi sui territori. È poi necessario semplificare norme e burocrazia, che causano tempi lunghi e ostacolano il lavoro di Regioni e Comuni, anche in ottica di investimenti Pnrr".

Il fondo dedicato agli affitti e alla morosità incolpevole, ben 300 milioni a livello nazionale destinati alle Regioni, 10 milioni per la sola Liguria, permetteva di finanziare interventi in 140 Comuni, con risorse destinate a famiglie e persone in difficoltà. Ma il taglio porterà inevitabilmente all’aumento della richiesta di alloggi e proprio per questo servirà un piano nazionale che stanzi risorse, aggiuntivo a quanto intrapreso dalle Regioni con risorse proprie. La Liguria recentemente ha stanziato 22 milioni di risorse per il recupero di alloggi.