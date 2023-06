Il Suq Festival Capire la Libia

Secondo e ultimo weekend, a Genova, per il 25° Suq Festival. Stasera, alle 19.30, al Teatro Tiqu di piazzetta Cambiaso, per il ‘Teatro del Dialogo’, va in scena ‘Libia. Il paese oltre la notizia’, dal libro di Francesca Mannocchi e Gianluca Costantini, graphic journalism di forte impegno civile. Tra voci, musica e disegni animati, la raccontano Younes El Bouzari e Agata Tomši, insieme al musicista Bruno Dorella. Alle 21 in piazza delle Feste al Porto Antico, ‘Le rinnovabili come chiave per la transizione energetica in Liguria’, moderato da Andrea Cavalleroni di Cittadini Sostenibili con esponenti di Cer SoLe, prima comunità energetica rinnovabile di quartiere di Genova, e ‘ènostra’, cooperativa energetica. Tra gli altri appuntamenti di oggi ‘Barban, fate, orchi e altri esseri fantastici della Liguria’ (alle 16, al Suq delle bambine e dei bambini) e ‘Salvare il mondo a tavola’ (alle 17, all’Ecosuq) con Sara Giorgi di Cittadini Sostenibili e Chiara Paoli, docente.