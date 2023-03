"Il suo un ruolo importante nella collettività"

"Con la sua intelligenza, cultura e disponibilità, Giorgio Bucchioni ha svolto un ruolo importate nella collettività spezzina che con la sua scomparsa perde uno degli attori più ascoltati ed autorevoli – ha commentato Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia – Per il sistema confindustriale Giorgio è stato un esempio. Ci ha indicato come deve essere svolto il nostro ruolo nella società. Ovviamente l’imprenditore deve essere concentrato sulla sua azienda, ma non deve mai dimenticare la funzione sociale dell’impresa quale creatrice di ricchezza... Ha guidato Confindustria La Spezia con intelligenza ed equilibrio, rafforzandone ulteriormente la funzione nel contesto provinciale, consolidando il ruolo dell’associazione quale interlocutore imprescindibile per il mondo politico amministrativo. Negli ultimi anni ha presieduto il Cisita – ente di formazione da lui stesso voluto alla fine degli anni settanta con Piero Pozzoli ed altri allora giovani imprenditori di Confindustria. Sotto il suo mandato, il mondo delle imprese si è sempre più avvicinato a quello della formazione e soprattutto a quello dei giovani facendo si che cisita sia diventato un punto di riferimento per i giovani in cerca di lavoro... Personalmente e a nome di tutti i colleghi di Confindustria ci uniamo al dolore della famiglia".

Da Alessandro Laghezza: "È stato un uomo di elevata cultura e sensibilità.. Con la sua scomparsa, per la comunità portuale spezzina e per la città tutta, si apre un vuoto incolmabile. Insieme a tutti i dipendenti della Laghezza SpA mi unisco al dolore della famiglia con grande affetto". Anche il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Giorgio Bucchioni, "figura di riferimento per il mondo industriale e uomo di grande senso delle istituzioni". Dall’onorevole Frijia: "È stato fautore dello sviluppo di tante attività economiche e strategiche legate.. Porgo le mie sentite condoglianze alla famiglia"