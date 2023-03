Il sogno del Destriero Toti sollecita il governo "Un’icona industriale che va musealizzata"

"La giunta regionale si impegna a verificare presso il Ministero della Cultura la condivisione di eventuali iniziative per il rimpatrio del Destriero e la sua collocazione in Liguria che consenta la pubblica fruizione". Parola del governatore Giovanni Toti in risposta ad un’interrogazione dei consiglieri della Lega Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana e Mabel Ridolfo che sollecitavano un’iniziativa sul governo "al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie al rientro del Destriero in Liguria, e in particolare alla Spezia, e al suo recupero come bene culturale".

A poco più di 30 anni dal record ancora imbattuto di traversata dell’Atlantico (58 ore, 34 minuti e 50 secondi) che valse il Nastro Azzurro, il sogno di rimpatriare il Destriero - attualmente rimessato nel cantiere Lurssen Yacht in Germania, nei pressi di Brema - si ricompone al giro di boa istituzionale nella consapevolezza dei valori dell’impresa industriale e sportiva che ebbe la sua culla alla Spezia, nello stabilimento Fincantieri.

Toti nella sua risposta, oltre ad evidenziare i trascorsi di gloria, ha puntualizzato la circostanza della proprietà: in capo alla Bravo Romeo Ldt, società che opera nel settore del trasporto aereo, con sede Dublino. Il dominus è sempre lui: Karim Aga Khan, il principe ismailita che fu il principale finanziatore dell’impresa e, ancor prima, dell’infrastrutturazione turistica della Costa Smeralda. Già un anno fa – dagli Stati Generali del Patrimonio, la fondazione che mette in rete varie realtà pubbliche e private che di occupano di salvaguardia dei beni culturali – venne avviata un’esplorazione per conoscere la disponibilità di Karim a cedere il Destriero nella proiezione della sua musealizzazione. "Un percorso promettente" aveva detto il presidente Ivan Drogo Inglese in autunno. Ieri è stato contattato dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, ispiratore dell’interrogazione a Toti, per saperne di più.

"Ho ricavato elementi incoraggianti a coltivare l’idea della musealizzazione. Il sogno porta al waterfront" dice Medusei mettendo a punto l’agenda degli approfondimenti destinati a passare da Fincantieri e Comune.

Corrado Ricci