Il soffitto si sgretola e cade Calcinacci in testa a infermiera

Murature fatiscenti, impianti obsoleti, edifici non adeguatamente sorvegliati. Sono alcuni degli aspetti tecnici che contraddistinguono la sanità spezzina. È dei giorni scorsi l’ennesimo tentativo, riuscito, di entrare nello spogliatoio degli infermieri al San Bartolomeo. La porta di accesso manca di serratura. A intercettare un giovane che stava chiedendo 10 euro per fare la spesa poco prima che accedesse alla medicheria dove si trovano borse e altri beni, sono stati alcuni dipendenti. Giusto in tempo per rimandarlo indietro. E’ questo uno dei tanti casi segnalati dai sindacati in questi giorni che hanno chiesto l’installazione di una serratura a codice come quelle per l’accesso ai reparti. Lo spogliatoio dell’ospedale sarzanese infatti è da anni preso di mira e oggetto di scorribande e furti. Ma se a Sarzana i problemi non mancano anche al Sant’Andrea non si scherza. "A metà gennaio mentre scendeva dalle scale dello spogliatoio una infermiera è stata investita dai calcinacci caduti dal soffitto – dice Luciana Tartarelli della Fials–. La polvere ha tolto la visuale alla dipendente che ha finito per ruzzolare dalle scale. Nel disperato tentativo di tenersi si è aggrappata alla ringhiera ma dallo sforzo per reggersi si è stirata il muscolo e un tendine. Insomma credo proprio che non si possa andare avanti così in questa situazione il personale rischia di incorrere in incidenti. E poi c’è anche da tenere presente la questioni della salubrità dei locali".