"Il soccorso non è mai un illecito" Alessandro fa le pulci al decreto

"Il decreto Piantedosi sulle Ong, nonostante il roboante titolo “Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”, mira semplicemente a contenere e a ostacolare la parte di soccorsi (il dieci per cento circa, secondo le statistiche del Viminale) svolta dalle navi umanitarie, creando una evidente disparità di trattamento fra le persone salvate e introducendo la fattispecie paradossale di soccorso illecito". Parola di Vittorio Alessando, già comandante (dal 2009 al 2011) della Capitaneria di porto della Spezia e subito dopo (prima di diventare presidente del Parco delle 5 Terre) inviato dal Comando generale delle Capitanerie a Lampedusa a fare da uomo-cerniera fra Guardia Costiera e giornalisti per la puntuale narrazione dei soccorsi, dei drammi e della solidarietà di cui era teatro il Canale di Sicilia. "Un’esperienza indimenticale" ricorda con le mente che rincorre immagini e storie, come quella della donna che, giunta su una vedetta della Guardia Costiera a Lampedusa, si chinò baciare la terra. "Consolido il mio senso di appartenza al Paese". Che ora, sull’onda delle nuove norme, è andato in crisi.

Perché non le piace il decretro Piantedosi?

"Il provvedimento, secondo una strategia ormai consolidata, piuttosto che gestire i flussi interviene in realtà a soffocarne la fase più delicata, quella del soccorso in mare in cui è in gioco la vita di migliaia di persone. Per questo e per altri motivi, la normativa avrebbe meritato il confronto parlamentare evitato con l’emanazione del decreto legge, non si capisce in ragione di quali condizioni di necessità e urgenza. Certamente esse non sono ravvisabili in quel nesso fra soccorso e ragioni di sicurezza richiamato nella relazione di accompagnamento, nesso che risulta infondato e perciò in contrasto con convenzioni internazionali e le norme interne".

Si spieghi meglio...

"L’ingresso delle navi soccorritrici nelle acque territoriali e nei porti nazionali, sopporterebbe limiti soltanto per un conclamato pericolo nei confronti dell’ordine pubblico e della sicurezza, non certo per supposti e pregiudiziali rischi. Nel presentare il decreto, il ministro ha spiegato che l’allontanamento delle Ong dal Mediterraneo (conseguito imponendo un unico soccorso per missione; assegnando il porto di sbarco lontano dall’area dei soccorsi; prevedendo gravi sanzioni amministrative a carico del comandante e della nave) costituirebbe una deterrenza alle partenze".

Non è così?

"Molti studi hanno accertato che i barconi partono anche quando il canale di Sicilia è sguarnito delle navi di soccorso: per esempio, proprio nel giorno dell’instradamento alla Spezia della Geo Barents con un primo carico 69 persone, nessun’altra unità Ong presidiava le acque tra la Libia e la Sicilia, ma ugualmente quasi 200 migranti sono approdati a Lampedusa autonomamente o grazie ai soccorsi istituzionali".

Piantedosi sostiene che il soccorso non spetta alle Ong, ma alle motovedette deldi Guardia Costiera e Finanza...

"In effetti il soccorso è un obbligo dello Stato esercitato, però, non quale prerogativa riservata ma anche, e per esplicita previsione di legge, coordinando l’azione di chiunque sia in grado di prestarlo, moltiplicandone l’efficacia e le possibilità. Il riferimento del ministro al ruolo delle Capitanerie sembrerebbe un omaggio alla loro funzione ed è invece fuorviante, poiché il nuovo decreto sancisce piuttosto lo svuotamento delle competenze del Corpo sul soccorso".

Corrado Ricci